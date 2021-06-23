24 июня в Киеве будет очень жарко и без осадков / фото УНИАН
В четверг, 24 июня, в Киеве столбики термометров поднимутся до +35 градусов. При этом будет малооблачная погода, временами - абсолютно чистое небо.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса.
Слабый ветер восточного направления будет дуть с максимальной скоростью 2,3 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 747 мм ртутного столба.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- В Укргидрометцентре объяснили причины пылевой бури в Киеве
- Аномальная жара и бури: синоптик рассказал о нестабильной погоде в июле
- Синоптик сообщила, как долго в Украине продлится жара
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram