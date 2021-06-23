24 июня в Киеве будет очень жарко и без осадков / фото УНИАН

В четверг, 24 июня, в Киеве столбики термометров поднимутся до +35 градусов. При этом будет малооблачная погода, временами - абсолютно чистое небо.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса. 

Слабый ветер восточного направления будет дуть с максимальной скоростью 2,3 м/с.

Атмосферное давление пониженное - 747 мм ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская