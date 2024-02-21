В столице в четверг возможен небольшой дождь.

В середине недели температура в Киеве продолжит повышаться. Об этом свидетельствуют прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +2°...+3°, а днем воздух прогреется до +7°...+9°. Ожидается облачная погода с прояснениями, в течение дня местами вероятен небольшой дождь.

Ветер будет южного направления, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 22 февраля - прогноз по Украине

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +3°, днем +9°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Тернополе 22 февраля ночью будет +3°, днем +10°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +11°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Виннице завтра будет +2°...+10°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью +4° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, небольшая облачность легкий дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+4°, небольшой дождь.

В Одессе 22 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +9°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +7°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +2°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +1°...+6°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, небольшой снег с дождем, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -3°, днем +5°.

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