В течение дня в столице ожидается дождь, временами переходящий в ливень.

Рабочая неделя в Киеве окончится существенным потеплением. Ночью столбики термометров опустятся до +8°, а днем подскочат до +14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня в столице ожидается небольшая облачность, однако комфортную, казалось бы погоду, испортят сильный ветер и дожди. Местами ожидаются даже ливни.

Ветер будет юго-западного и западного направлений, а его скорость составит 5,2 - 7,5 м/с.

Атмосферное давление - очень пониженное, всего лишь 735-738 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Тернополе 24 сентября ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность и легкий дождик.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +8°...+15°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°, дождь.

В Одессе 24 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.

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Автор: Екатерина Лиманская