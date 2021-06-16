Воздух в столице прогреется почти до +30 градусов.

В четверг, 17 июня, в Киев придет настоящая летняя жара. Столбики термометров поднимутся до +29º. Спасать от жары будет небольшая облачность и ветер.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +16º, а днем потеплеет др +29º. Завтра в Киеве будет много солнца и мало облаков.

Атмосферное давление будет постепенно расти и составит 748-751 мм ртутного столба.

Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4,4 - 5,7 м/с. Без осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская