Во вторник в Киеве немного снизится температура. Ночью в столице ожидается +10°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +22°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня ожидается небольшая облачность с периодами полного прояснения.

Ветер будет дуть западного направления, его скорость составит 2,6 - 4,2 м /с.

Атмосферное давление стабильное, но пониженное: 747-748 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 14 сентября

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 14 сентября ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - незначительная облачность, температура воздуха +9°...+26°.

В Одессе 14 сентября - незначительная облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +30°, незначительная облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность и дождь, ночью +13°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+23°, небольшой дождь.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+24°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +30°.

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Автор: Екатерина Лиманская