Во вторник в Киеве немного снизится температура. Ночью в столице ожидается +10°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +22°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня ожидается небольшая облачность с периодами полного прояснения.
Ветер будет дуть западного направления, его скорость составит 2,6 - 4,2 м /с.
Атмосферное давление стабильное, но пониженное: 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 14 сентября
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, небольшой дождь.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°, небольшой дождь.
В Тернополе 14 сентября ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, небольшой дождь.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.
В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.
В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.
В Полтаве завтра - незначительная облачность, температура воздуха +9°...+26°.
В Одессе 14 сентября - незначительная облачность, температура ночью +15°, днем +27°.
В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +30°, незначительная облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность и дождь, ночью +13°, днем +28°.
В Запорожье завтра температура ночью +13°, днем +28°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+23°, небольшой дождь.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +11°, днем +28°, практически безоблачно.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+24°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +29°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +30°.
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