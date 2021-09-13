14 сентября осадки ожидаются в западных, а также в Житомирской, Сумской и Николаевской областях.

Со вторника, 14 сентября, в Украине начнет снижаться температура. Похолодание коснется западных и северных областей. Температура снизится до +21°...+23°. Здесь также ожидаются дожди. На остальной территории пока будет тепло и сухо, до +28°...+30°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +10°, днем +22°.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 14 сентября ночью будет +8°, днем +22°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +22°, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.

В Виннице завтра будет +11°...+23°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +10°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +10°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +26°, практически безоблачно.

В Полтаве завтра - незначительная облачность, температура воздуха +9°...+26°.

В Одессе 14 сентября - незначительная облачность, температура ночью +15°, днем +27°.

В Херсоне во вторник ночью +14°, днем +30°, незначительная облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность и дождь, ночью +13°, днем +28°.

В Запорожье завтра температура ночью +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +5°...+23°, небольшой дождь.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +25°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +28°, практически безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+24°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +29°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +30°.

Народные приметы на 14 сентября

14 сентября - Симеона Столпника преподобного. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. Это также был первый день осени. Паутины на Семенову осень много - осень длинная и ясная. На Семенов день ветер с юга - будет зима теплая. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.

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Автор: Екатерина Лиманская