Во вторник, 20 июля, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +18°, а днем воздух прогреется до +27°.
Ветер несколько раз в течение дня изменит свое направление, его скорость составит 0,6 - 1,8 м/с.
Атмосферное давление пониженное: 743-744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 20 июля
Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +14°, днем +21°, дождь.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +15°, днем +24°.
В Тернополе 20 июля ночью будет +14°, днем +22°, пасмурно, небольшой дождь.
В Хмельницком завтра будет сплошная облачность, ночью +14°, днем +23°, дождь.
В Ивано-Франковске завтра будет сплошная облачность, ночью +15°, днем +21°, дождь.
В Черновцах во вторник - сплошная облачность, ночью +15°, днем +22°, дождь с грозой.
В Виннице завтра будет +16°...+25°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире во вторник будет ночью +16°, днем +27°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве завтра температура воздуха +19°...+32°, небольшая облачность.
В Одессе 20 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +20°, днем +34°.
В Херсоне во вторник ночью +22°, днем +37°, почти безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +35°.
В Запорожье завтра температура ночью +21°, днем +34°, почти безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+29°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, почти безоблачно.
В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +20°...+34°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +37°.
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