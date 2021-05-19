20 мая в Украине ожидается +17...+ 23 градуса, а на западе чуть свежее: +14...+18 градусов.

Завтра в Украине на большинстве территорий ожидаются дожди, однако несколько областей останутся без осадков.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Дождей еще будет хватать, однако появится сухая полоса, которая дугой выгнется от Волыни, Житомирщины, Киевщины через Полтавщину, Днепропетровщину на Запорожье и Крым. Вот вдоль нее существенные осадки маловероятны, разве что какой-то залетный дождь может забежать от соседей", - рассказала синоптик.

По ее данным, 20 мая в Украине ожидается дневная температура воздуха +17...+23 градуса, на западе будет посвежее, +14...+18 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская