Синоптик Наталка Диденко предупреждает о сильном ветре 24 февраля.

В субботу, 24 февраля в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода, но поднимется сильный ветер. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"24-го февраля Украина будет одной из самых теплых стран Европы", - сообщила она.

Так, по данным синоптика, в течение дня максимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в восточной части чуть свежее, +5...+9 градусов . В Украине, по данным Натальи Диденко, будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому осадков не ожидается, разве что в Карпатах и вокруг гор есть вероятность небольшого дождя.

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"Ветер будет завевать с юга и юго-востока, будет порывистым, сильным, местами со штормовыми порывами до 15-22 метров в секунду. Будьте внимательными, укутывайтесь поплотнее, не задерживайтесь под крышами...",- посоветовала синоптик.

Ветер, по ее словам, утихнет лишь во вторник, 27 февраля.

"В Киеве 24-25 февраля, в субботу и воскресенье, также будет ветрено!"- предостерегает Наталья Диденко. Осадков на выходных в столице не ожидается. В субботу воздух в Киеве прогреется до +12 градусов, в воскресенье ожидается около +10 градусов.

"Следующая неделя будет более свежей, однако не холодной, без существенных осадков", - говорит эксперт.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз

На завтра, 24 февраля, в ряде областей Украины объявили и уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

По данным Укргидрометцентра, скорость ветра в Карпатах, в центральных, большинстве северных и Одесской областях будет достигать 15-20 м/с.

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