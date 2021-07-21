Четверг, 22 июля, в Киеве будет теплым. В течение дня ожидается практически безоблачная погода.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +13°, а вот днем воздух прогреется до комфортных +24°. Без осадков.
Однако слегка собьёт тепло и добавит свежести северный ветер, скорость которого составит 5-6,8 м/с.
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Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 22 июля
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Тернополе 22 июля ночью будет +13°, днем +22°, небольшой дождь.
В Хмельницком завтра будет почти безоблачно, ночью +13°, днем +24°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +22°, небольшой дождь.
В Черновцах в четверг - переменная облачность, ночью +13°, днем +23°, ливень.
В Виннице завтра будет +13°...+23°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
В Полтаве завтра температура воздуха +13°...+25°, небольшая облачность.
В Одессе 22 июля - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +28°.
В Херсоне в четверг ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +27°.
В Запорожье завтра температура ночью +15°, днем +24°, ливень.
В Сумах завтра температура воздуха составит +10°...+24°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +25°.
В Днепре температура ночью будет +13°, днем +24°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+22°, небольшой дождь.
В Краматорске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +14°, днем +26°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +27°.
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