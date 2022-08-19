По данным Укргидрометцентра, ожидаются грозы, а в некоторых районах - град и шквалы.

В субботу, 20 августа, во многих областях Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным специалистов, 20 августа на Левобережье, в Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозы.

Также днем в южных и юго-восточных областях в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с.

В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, до конца недели в Украине сохранится неустойчивая погода с периодическими дождями и не очень сильной жарой.

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