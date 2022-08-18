До конца недели в Украине ожидаются кратковременные грозовые дожди.

До конца недели в Украине удержится неустойчивая погода с периодическими дождями и не очень сильной жарой.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Так, по его прогонозу, в пятницу, 19 августа, грозовые дожди ожидаются в восточных, центральных областях и на крайнем западе. В других регионах страны будет без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+22 °С, днем +27...+32 °С.

"В выходные, 20-21 августа, в большинстве областей Украины сохранится неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями, преимущественно днем", - рассказал синоптик.

По его словам, в субботу и воскресенье температура воздуха ночью составит +17...+ 22 °С, днем +28...+33 °С.

Напомним, сегодня во многих областях Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, град, шквалы, грозы и сильные дожди. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в восточных, центральных и южных областях.

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