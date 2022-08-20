Дожди и грозы ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также местами на севере.

Сегодня, 20 августа, в большинстве областей Украины будет +26...+29 градусов. На севере страны столбики термометров покажут +24°...+23°, а на Закрапатье, а также местами на востоке и юге будет 30-градусная жара. Дожди и грозы ожидаются в большинстве центральных и южных областей, а также местами на севере Украины.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Укрины сегодня будет небольшая облачность. Здесь столбики термометров покажут +25°...+30°, а на Закарпатье воздух прогреется до +33°. Без осадков.

На севере Украины сегодня будет самая прохладная погода. Здесь столбики термометров покажут +23°...+24°. В Чернигове и Сумах ожидаются дожди. На остальной территории будет сухо.

Жителей центральных областй ждет комфортная температура +24°...+28°. Здесь практически повсеместно ожидаются дожди и грозы, лишь в Винницкой области будет преимущественно сухая погода.

На востоке Украины тепло распределится неравномерно. На Харьковщине будет облачная погода с прояснениями, до +26°, а в Донецкой и Луганской обалстях воздух прогреется до +29°...+30°. Без осадков.

В южных областях сегодня будет +27°...+30°. В Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму ожидаются грозы.

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