Сегодня в Украине ожидаются суховеи.

Сегодня, 25 августа, по всей Украине будет сухо и солнечно, но из-за сильного ветра ожидаются суховеи.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее прогнозу, в четверг температура воздуха ожидается +28...+33 градуса, на Луганщине до +35, в Карпатах будет +16...+22 градуса.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-12 метров в секунду. В восточных областях и в южной части ветер будет разгоняться до 15-20 метров за секунду.

"В условиях жаркой сухой погоды ожидаются суховеи и перенос пылевых частиц с поверхности земли на большие расстояния. Защищайтесь водой, влажной уборкой, окна открывайте аккуратно, лучше уж вечером или ночью", - сказала синоптик.

В Киеве, по ее словам, сегодня предполагается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +30...+33 градуса.

Напомним, в четверг, 25 августа, жара в Украине продолжится. Практически по всей стране столбики термометров поднимутся до +29°...+33°, только в Крыму будет около +27°. Без осадков.

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