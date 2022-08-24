Осадков 25 августа в Украине не ожидается.

В четверг, 25 августа, жара в Украине продолжится. Практически по всей стране столбики термометров поднимутся до +29°...+33°, лишь в Крыму будет около +27°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +18°, днем +31°.

Во Львове в четверг будет практически безоблачно. Ночью +16°, днем +29°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +18°, днем +30°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +31°.

В Тернополе 25 августа ночью будет +17°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком завтра будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +31°.

В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +18°...+33°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +15°...+31°, ясно и безоблачно.

В Житомире в четверг будет ночью +16°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +30°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+29°.

В Одессе 25 августа - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +31°.

В Херсоне в четверг ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+31°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +33°.

В Днепре завтра температура ночью будет +20°, днем +31°, практически безоблачно.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+27°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +32°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +33°.

Народные приметы на 25 августа

25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

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