На Сицилии вновь начал извергаться самый высокий и самый активный вулкан в Европе

Этна в Италии, самый высокий и самый активный вулкан в Европе, извергся поздно вечером в четверг, осветив ночное небо взрывами и ярко-красной расплавленной лавой.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, извержение произошло в юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров. Вулкан выбросил пепел и клубы дыма в небо на высоту 8 километров, сообщает Reuters.

Сообщений о каких-либо травмах не поступало.

Вулкан Этна - что о нем известно?

Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания.

Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году. Сейчас его высота приблизительно 3329 метров, а его возраст насчитывает более 350000 лет.

Вулкан Этна может несколько раз в год вспыхивать, извергая лаву и пепел высоко над островом Сицилия. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Вас также могут заинтересовать новости: