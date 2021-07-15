Ученые говорят, что "энергия внутри вулкана увеличивается".

На Сицилии снова начал извергаться вулкан Этна.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Как сообщается, вулкан выпустил столб дыма высотой 6 километров и шлейф лавы.

В результате извержения пепел отнесло в сторону близлежащей Катании, однако воздушное пространство городского аэропорта не было закрыто, как это было во время некоторых недавних извержений.

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По данным ученых, "энергия внутри вулкана увеличивается".

Напомним, последний раз вулкан Этна извергался в начале июля. Тогда столбы пепла достигали пяти километров в высоту, а лавы - нескольких сотен метров. Из-за этого временно закрыли местный аэропорт - пеплом замело взлетную полосу.

Вулкан Этна - что о нем известно?

Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.

Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.

Высота: 3329 м.

Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.

Крупнейший действующий вулкан Европы.

Место: остров Сицилия в Италии.

Возраст: более 350000 лет.

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Автор: Екатерина Лиманская