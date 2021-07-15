На Сицилии снова начал извергаться вулкан Этна.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Как сообщается, вулкан выпустил столб дыма высотой 6 километров и шлейф лавы.
В результате извержения пепел отнесло в сторону близлежащей Катании, однако воздушное пространство городского аэропорта не было закрыто, как это было во время некоторых недавних извержений.
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По данным ученых, "энергия внутри вулкана увеличивается".
Напомним, последний раз вулкан Этна извергался в начале июля. Тогда столбы пепла достигали пяти километров в высоту, а лавы - нескольких сотен метров. Из-за этого временно закрыли местный аэропорт - пеплом замело взлетную полосу.
Вулкан Этна - что о нем известно?
Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.
Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.
Высота: 3329 м.
Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.
Крупнейший действующий вулкан Европы.
Место: остров Сицилия в Италии.
Возраст: более 350000 лет.
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