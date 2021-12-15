Из-за активизации вулкана пришлось закрыть аэропорт.

На вулкане Этна в Италии произошло извержение, сопровождавшееся мощным выбросом пепла.

Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, столб пепла достиг высоты в 5,5 километров над уровнем моря. Из-за этого, по данным агентства ANSA, был закрыт аэропорт в Катании.

Пепел распространился к югу от кратера. Взрывная активность сопровождалась постепенным увеличением средней амплитуды вулканических толчков до высоких значений.

Как сообщается, накануне на вулкане появился новый разлом, из которого потекла лава.

Вулкан Этна - что о нем известно?

Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году. Сейчас его высота приблизительно 3329 метров, а его возраст насчитывает более 350000 лет.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская