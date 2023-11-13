Этна является одним из самых активных вулканов в мире.

В Италии на острове Сицилия начал извергаться знаменитый вулкан Этна - один из самых активных вулканов в мире. Согласно оценкам экспертов, высота эруптивной колонны составила около 4,5 километров над уровнем моря.

Как сообщает Euronews, в результате извержения вулканический пепел выпал в нескольких городах на побережье Ионического моря.

По последним данным, сейчас вулкан затих, а его активность вернулась к норме. Несмотря на фонтан лавы и клубы дыма закрывать близлежащие аэропорты не стали.

Вулкан Этна - что о нем известно

Вулкан Этна является одним из самых активных вулканов и в течение последнего десятилетия находилась в почти постоянном состоянии активности.

Извержения могут случаться несколько раз в год и даже в месяц. По данным ученых, нынешний период извержений начался в 2013 году.

В 2021 году Этна за шесть месяцев выбросила столько вулканического материала, что ее высота выросла почти на 30 метров. В текущем же году уже было несколько извержений.

Большую часть времени взрывы Этны классифицируются как вулканическая активность низкого уровня. Сюда входят шлейфы пепла, фонтаны лавы и стромболианские взрывы — легкие выбросы магмы, которые, тем не менее, эффектны для наблюдения.

Этна считается безопасным вулканом: большинство извержений не представляют опасности для тех, кто посещает этот район или живет в нем.

Зачастую самым большим неудобством является пепел, которым во время извержений покрываются близлежащие города и деревни. Из-за пепла также иногда закрывают аэропорт в Катании.

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