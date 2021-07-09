Столбы пепла, которые выбрасывал вулкан, достигали пяти километров в высоту.

Самый активный вулкан Европы - Этна - вновь проснулся на Сицилии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, столбы пепла достигали пяти километров в высоту, а лавы - нескольких сотен метров.

Из-за этого временно закрыли местный аэропорт - пеплом замело взлетную полосу. Тяжелый воздух наблюдается и в нескольких ближайших городах.

Сейчас вулкан затих, однако сейсмологи ожидают новый всплеск активности уже сегодня.

Что известно о вулкане Этна?

Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.

Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.

Высота: 3329 м.

Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.

Крупнейший действующий вулкан Европы.

Место: остров Сицилия в Италии.

Возраст: более 350000 лет.

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Автор: Екатерина Лиманская