Самый активный вулкан Европы - Этна - вновь проснулся на Сицилии.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как сообщается, столбы пепла достигали пяти километров в высоту, а лавы - нескольких сотен метров.
Из-за этого временно закрыли местный аэропорт - пеплом замело взлетную полосу. Тяжелый воздух наблюдается и в нескольких ближайших городах.
Сейчас вулкан затих, однако сейсмологи ожидают новый всплеск активности уже сегодня.
Что известно о вулкане Этна?
Этна - действующий вулкан, который расположен на восточном побережье Сицилии, рядом с городами Мессина и Катания. Это самый высокий ныне действующий вулкан в Европе. Его высота меняется с каждым извержением. Сейчас Этна на 22 м ниже, чем был в 1865 году.
Площадь: 1250 км2 у подножия вулкана.
Высота: 3329 м.
Количество зарегистрированных извержений: не менее 190.
Крупнейший действующий вулкан Европы.
Место: остров Сицилия в Италии.
Возраст: более 350000 лет.
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