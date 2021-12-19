В Антарктиде сейчас лето.

Возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега за 20 лет – 2,75 метра.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, предыдущий рекорд был в 2016 году и составил 2,65 м, то есть на 10 см меньше.

"На нашем острове и теперь снежит. И это при том, что в Антарктиде сейчас лето. Полярники героически откапываются из снега уже много дней подряд, пингвины и пингвинята не пострадали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде намело рекордное количество снега. Сугробы намело такие, что пингвины, высиживающие яйца, оказались по самую голову в снегу.

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Автор: Светлана Закелова