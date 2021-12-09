Птенцы в этом году появились раньше, чем обычно.

Первые птенцы появились у пингвинов возле украинской арктической станции "Академик Вернадский". Первый месяц своей жизни малыши проведут в гнезде.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

"На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, а второй с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт…", - говорится в сообщении.

По словам ученых, в этом году пингвины стали гнездиться очень рано.

"Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому соответственно и малыши появились раньше обычного. К примеру, в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря – как раз ко Дню святого Николая", - указали в арктическом центре.

Отмечается, что первый месяц своей жизни птенцы будут находиться в гнезде, где родители будут их греть, кормить и охранять.

"Сейчас малыши очень смешны и неловки, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей", - отмечается в сообщении.

После линьки молодые пингвины будут размером с родителей. В это период они будут учиться плавать и добывать себе еду.

Напомним, что возле станции "Академик Вернадский" живут субантарктические пингвины - дженту.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 ноября стало известно, что пингвины возле антарктической станции "Академик Вернадский" отложили первое яйцо. Малыши появятся, предположительно, уже в начале декабря.

По данным ученых, пингвины отложили сразу четыре яйца в разных районах острова.

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Автор: Анастасия Горбачева