Первые птенцы появились у пингвинов возле украинской арктической станции "Академик Вернадский". Первый месяц своей жизни малыши проведут в гнезде.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.
"На нашем острове родились первые пингвинята. Один на мысе Марина, вблизи станции, а второй с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт…", - говорится в сообщении.
По словам ученых, в этом году пингвины стали гнездиться очень рано.
"Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому соответственно и малыши появились раньше обычного. К примеру, в прошлом году первые пингвинята вылупились 19 декабря – как раз ко Дню святого Николая", - указали в арктическом центре.
Отмечается, что первый месяц своей жизни птенцы будут находиться в гнезде, где родители будут их греть, кормить и охранять.
"Сейчас малыши очень смешны и неловки, и вместо привычных нам черно-белых перьев покрыты серым пушком. Через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в "ясли". В это время оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей", - отмечается в сообщении.
После линьки молодые пингвины будут размером с родителей. В это период они будут учиться плавать и добывать себе еду.
Напомним, что возле станции "Академик Вернадский" живут субантарктические пингвины - дженту.
Как ранее сообщал УНИАН, 3 ноября стало известно, что пингвины возле антарктической станции "Академик Вернадский" отложили первое яйцо. Малыши появятся, предположительно, уже в начале декабря.
По данным ученых, пингвины отложили сразу четыре яйца в разных районах острова.