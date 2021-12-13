Возле украинской станции Вернадского уже намело более 2,6 метра снега.

Возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде намело рекордное количество снега. Сугробы намело такие, что пингвины, высиживающие яйца, оказались по самую голову в снегу.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Сейчас возле нашей станции рекордная высота снежного покрова за всю нынешнюю зимовку – 262 см! С первого декабря, то есть когда в Антарктиде началось лето, снежит почти постоянно, и по прогнозам наших метеорологов высота покрова может еще увеличиться", - говорится в сообщении.

По данным полярников, гнезда пингвинов на низменностях полностью засыпало снегом: из них торчат только головы птиц, которые продолжают высиживать яйца.

"Однако волноваться за засыпанных не стоит, ведь они к этому приспособлены. Эти животные могут сами "откопать" гнезда, делая телом "трубы" в снегу", - успокоили специалисты.

Напомним, несколько дней назад возле украинской станции Вернадского у пингвинов вылупились первые птенцы. Птенцы в этом году появились раньше, чем обычно. Первый месяц своей жизни малыши проведут в гнезде.

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Автор: Екатерина Лиманская