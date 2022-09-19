Осадки ожидаются в течение всего дня.

Во вторник, 20 сентября, в Киеве оиждается резкое изменение погоды: похолодает и пойдет дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Так, ночью температура в столице опустится до +8°, а днем максимально поднимется лишь до +10°...+11°. Весь день ожидается пасмурная погода, небо будет затянуто облаками и пойдет дождь.

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Ветер будет нестабильным, но слабым, 0,8 - 1,4 м/с. Атмосферное давление пониженное - 743 миллиметра ртутного столба.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, легкий дождь.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 20 сентября ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°, легкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, сильный дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+13°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, ливень.

В Виннице завтра будет +6°...+11°, сплошная облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +7°, днем +10°, сплошная облачность, дождь.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°, ливень.

В Одессе 20 сентября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.

В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, сиьлный дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +6°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +17°, небольшой дождь.

В Днепре завтра температура ночью будет +10°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+20°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +21°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +22°.

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