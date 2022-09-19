20 сентября в Украине будет дождливо / фото Pixabay

Во вторник в Украине вновь ожидаются дожди. Осадки накроют практически всю страну, кроме некоторых областей на юге и юго-востоке. Местами дожди будут сильными. Тепло распределится неравномерно. Так, на западе и большинстве северных областей похолодает до +10°...+12°, а на востоке воздух прогреется до +17°...+23°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +11°, дождь.
  • Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +6°, днем +10°, сильный дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, легкий дождь.
  • В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 20 сентября ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +11°, легкий дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +10°, сильный дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +5°...+13°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +8°, днем +12°, ливень.
  • В Виннице завтра будет +6°...+11°, сплошная облачность, дождь.
  • В Житомире во вторник будет ночью +7°, днем +10°, сплошная облачность, дождь.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°, сильный дождь.
  • В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +8°...+16°, ливень.
  • В Одессе 20 сентября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.
  • В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, сиьлный дождь.
  • В Запорожье температура ночью +10°, днем +21°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах температура воздуха составит +6°...+17°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +17°, небольшой дождь.
  • В Днепре завтра температура ночью будет +10°, днем +20°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +8°...+20°.
  • В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +21°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +22°.
Погода в Украине 20 сентября / фото УНИАН

Народные приметы на 20 сентября

20 сентября - мученика Созонта. Много "одежек" на луковицах - быть зиме холодной.

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