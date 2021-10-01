Нынешний сентябрь в столице оказался достаточно прохладным и намного суше нормы.

В этом году сентябрь в Киеве оказался довольно прохладным и намного более сухим нормы. За весь месяц выпало лишь 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как отмечается, метеорологическая осень началась в Киеве только 19 сентября со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15°С.

По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6°С, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3°С.

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Самым теплым днем было 13 сентября, когда максимальная температура достигла +27,0°С, а самым холодным - 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +3,9°С.

Напомним, в Украине 2 и 3 октября ожидается заморозки до -5°.

Погода в Киеве 1 октября

В первый день октября в Киеве ожидается пасмурная погода. Небо будет затянуто тучами, однако солнце все же будет показываться на небосклоне.

Днем столбики термометров поднимутся до +16°.

Весь день в столице будет дуть восточный ветер, а его скорость составит 2,1 - 4 м/с.

Атмосферное давление - повышенное, 767 миллиметров ртутного столба.

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Автор: Екатерина Лиманская