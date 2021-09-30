В первый день октября в Киеве ожидается пасмурная погода. Небо будет затянуто облаками, однако солнце все же покажется.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Ночью температура опустится до +3°, а днем потеплеет лишь до +16°.
Весь день в столице будет дуть восточный ветер, а его скорость составит 2,1 - 4 м/с.
Атмосферное давление - повышенное, 767 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 1 октября
Во Львове в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°, днем +13°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.
В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.
В Тернополе 1 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.
В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.
В Виннице завтра будет +4°...+15°, практически безоблачно.
В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +15°, практически безоблачно.
В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +5°...+15°.
В Одессе 1 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.
В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+14°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+13°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +15°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +16°.
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