В первый день октября в Киеве ожидается пасмурная погода. Небо будет затянуто облаками, однако солнце все же покажется.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до +3°, а днем потеплеет лишь до +16°.

Весь день в столице будет дуть восточный ветер, а его скорость составит 2,1 - 4 м/с.

Атмосферное давление - повышенное, 767 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачная погода с прояснениями. Ночью +7°, днем +13°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +15°.

В Ривне в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +6°, днем +15°.

В Тернополе 1 октября ночью будет +6°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +15°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+17°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +5°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +4°...+15°, практически безоблачно.

В Житомире в пятницу будет ночью +4°, днем +15°, практически безоблачно.

В Черкассах будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +5°...+15°.

В Одессе 1 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.

В Херсоне в пятницу ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +17°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит +3°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +15°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +6°...+13°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +15°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +16°.

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Автор: Екатерина Лиманская