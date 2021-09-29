Особых изменений погоды ждать не стоит, однако начало октября будет довольно солнечным.

Дождливый и прохладный сентябрь подходит к концу, а начало октября принесет в Украину умеренное тепло и много солнца.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, 1 октября, в Черниговской, Киевской, большинстве центральных областей и на юге страны ожидается ясная и безоблачная погода. Средняя температура составит +14°...+16°, однако ночи будут прохладными, +3°...+7°.

В субботу, 2 октября, температура практически не изменится: на западе будет +14°...+17°, на севере - до +15°, на востоке +13°...+15°, в центральных областях +14°...+16°, а жителей южных областей ждет тепло до +17°.

Киевская, некоторые центральные области и весь юго-востоке будет залит теплым осенним солнцем.

3 октября погода существенно не изменится. Температура будет на уровне +14°...+18°. Без осадков, однако солнца станет меньше, а облаков - больше.

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки до -5°.

По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый). Также в северо-восточных областях заморозки в воздухе составят 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

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Автор: Екатерина Лиманская