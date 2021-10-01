Снижение температура ожидается 2 и 3 октября.

В Украине 2 и 3 октября ожидается заморозки до -5°.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцента сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как отмечается, в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5°. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Также в северо-восточных областях ожидаются заморозки в воздухе 0-3°. В связи с этим II уровень опасности, оранжевый, объявлен в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

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Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, сегодня антициклон Lioba объединится с другим антициклоном по имени Merle. Из-за этого от Восточной Европы через континентальную вплоть до Атлантики в пятницу будет преобладать сухая воздушная масса.

По ее словам, в Украине октябрь начнется как завершался сентябрь - будет сухая погода антициклонального характера с утренними туманами, ночным холодом и дневной свежестью.

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Автор: Екатерина Лиманская