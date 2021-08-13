Метеорологи предупреждают, что дожди в стране продлятся неделю.

В пятницу Япония опубликовала предупреждения о рисках пятого уровня в западной префектуре Хиросима, сославшись на беспрецедентные дожди в регионе и неминуемый риск наводнений и других бедствий.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение, заявив, что дождевой фронт может продержаться над страной около недели.

В четверг сотням тысяч жителей Нагасаки и других частей острова Кюсю на юго-западе Японии было предложено эвакуироваться, чтобы избежать наводнений и риска оползней, вызванных проливным дождем.

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В пятницу в канцелярии премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги был создан центр по борьбе с бедствиями, чтобы справиться с потенциальными бедствиями.

По данным телеканала NHK, власть объявила об эвакуации более трех миллионов человек.

Как сообщал Погода УНИАН, наводнение обрушилось на центральную китайскую провинцию Хубэй. Жертвами наводнений уже стали 21 человек, эвакуированы 6000 человек. Более 2700 домов и магазинов пострадали от наводнения, а также были нарушены электроснабжение, транспортное сообщение и связь.

Экстремальная погода в провинции привела к массовым отключениям электроэнергии и повредила более 3600 домов и 8110 га посевов. Общие убытки оцениваются в 16,67 миллиона долларов.

Автор: Екатерина Лиманская