В пятницу Япония опубликовала предупреждения о рисках пятого уровня в западной префектуре Хиросима, сославшись на беспрецедентные дожди в регионе и неминуемый риск наводнений и других бедствий.
Об этом сообщает REUTERS.
Как сообщается, японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение, заявив, что дождевой фронт может продержаться над страной около недели.
В четверг сотням тысяч жителей Нагасаки и других частей острова Кюсю на юго-западе Японии было предложено эвакуироваться, чтобы избежать наводнений и риска оползней, вызванных проливным дождем.
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В пятницу в канцелярии премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги был создан центр по борьбе с бедствиями, чтобы справиться с потенциальными бедствиями.
По данным телеканала NHK, власть объявила об эвакуации более трех миллионов человек.
Наводнение в Китае
Как сообщал Погода УНИАН, наводнение обрушилось на центральную китайскую провинцию Хубэй. Жертвами наводнений уже стали 21 человек, эвакуированы 6000 человек. Более 2700 домов и магазинов пострадали от наводнения, а также были нарушены электроснабжение, транспортное сообщение и связь.
Экстремальная погода в провинции привела к массовым отключениям электроэнергии и повредила более 3600 домов и 8110 га посевов. Общие убытки оцениваются в 16,67 миллиона долларов.