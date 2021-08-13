Наводнение обрушилось на центральную китайскую провинцию Хубэй.

В Китае в связи с наводнениями, вызванными проливными дождями, объявили о "красном" уровне опасности.

Об этом сообщает REUTERS.

Как сообщается, уже жертвами наводнений стали 21 человек, эвакуированы 6000 человек.

Официальное информационное агентство Синьхуа сообщило, что более 2700 домов и магазинов пострадали от наводнения, а также были нарушены электроснабжение, транспортное сообщение и связь.

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По сообщению Министерства по чрезвычайным ситуациям Китая, спасательные бригады были отправлены в наиболее пострадавшие районы, включая города Суйчжоу, Сянъян и Сяогань. В четверг в городе Ичэн выпало рекордное количество осадков - 400 миллиметров.

Как сообщается, экстремальная погода в провинции привела к массовым отключениям электроэнергии и повредила более 3600 домов и 8110 га посевов. Общие убытки оцениваются в 16,67 миллиона долларов.

Китайское метеорологическое управление предупредило, что сильные ливни, вероятно, продлятся до следующей недели, а регионы вдоль реки Янцзы уязвимы для наводнений.

Отмечается, что в дождливые летние месяцы в Китае регулярно случаются наводнения, но власти предупредили, что в настоящее время экстремальные погодные условия становятся более частыми в результате изменения климата.

Напомним, около 80000 человек были эвакуированы в юго-западную провинцию Сычуань в минувшие выходные, а рекордные дожди в провинции Хэнань в прошлом месяце вызвали наводнения, в результате которых погибло более 300 человек.

Как сообщал Погода УНИАН, несколько дней назад наводнение накрыло провинцию Сычуань на юго-западе Китая.

По данным официальной службы новостей Китая, в водохранилище города Дачжоу уровень воды превышен на 2,2 метра выше нормы. Более 440 000 человек пострадали от наводнений в шести городах провинции.

Сообщалось о 45 полностью разрушенных домах и 118 серьезно поврежденных зданий.

Автор: Екатерина Лиманская