Сегодня и завтра в Украине еще будет тепло и сухо.

В ближайшую неделю погода в Украине претерпит изменений. Через два дня начнутся дожди, которые к выходным охватят большинство областей Украины.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, в целом синоптические процессы в Европе на этой неделе приобретут более динамичный и изменчивый характер.

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Так, в Украине до конца второй декады месяца сохранится устойчивый и спокойный характер погоды под влиянием западной периферии антициклона.

"Однако, уже 19-20 октября атмосферное давление начнет заметно снижаться. На небе станет больше облачности в связи с развитием циклонической деятельности", - говорит синоптик.

По его словам, начиная с западных и северо-западных областей, начнутся дожди, которые к концу недели и на выходных охватят большую часть Украины.

"Наиболее интенсивными осадки будут на Левобережье страны", - предупредил синоптик.

В Украину идет похолодание - что говорят синоптики

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине 17-18-го октября станет еще теплее, температура прогреется до +22 градусов. А вот с 19-го числа ожидается резкое похолодание.

По словам синоптика, в среду-четверг пройдут дожди, в Карпатах 20 октября вероятен снег, холодные атмосферные фронты с запада Европы принесут существенное понижение температуры.

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