Неделя в Украине начнется с потепления. Повышение температуры больше всех ощутят жители западных областей, где столбики термометров будут подниматься до +17°...+20°. Однако и на остальной территории страны температура повысится на один-два градуса. Холоднее всего будет на северо-востоке, +12°...+13°. Без осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +16°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
- В Тернополе 17 октября ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +20°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+19°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +18°.
- В Виннице сегодня будет +2°...+17°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +15°.
- В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+14°.
- В Одессе 17 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.
- В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачнно, ночью +5°, днем +17°.
- В Запорожье температура ночью +6°, днем +15°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1, днем +13°.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +5°, днем +14°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+15°.
- В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +13°.
Народные приметы на 17 октября
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17 октября - Ерофеев день. Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.