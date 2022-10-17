Погода сегодня / фото depositphotos.com

Неделя в Украине начнется с потепления. Повышение температуры больше всех ощутят жители западных областей, где столбики термометров будут подниматься до +17°...+20°. Однако и на остальной территории страны температура повысится на один-два градуса. Холоднее всего будет на северо-востоке, +12°...+13°. Без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +16°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +8°, днем +19°.
  • В Тернополе 17 октября ночью будет +6°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком будет практически безоблачно, ночью +5°, днем +17°.
  • В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +20°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +9°...+19°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +18°.
  • В Виннице сегодня будет +2°...+17°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +18°, небольшая облачность.
  • В Черкассах будет практически безоблачно, ночью +3°, днем +15°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +1°...+14°.
  • В Одессе 17 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем +16°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +6°, днем +18°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет ясно и безоблачнно, ночью +5°, днем +17°.
  • В Запорожье температура ночью +6°, днем +15°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1, днем +13°.
  • В Днепре сегодня температура ночью будет +5°, днем +14°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +8°...+15°.
  • В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +1°, днем +13°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +13°.
Погода в Украине 17 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 17 октября

Видео дня

17 октября - Ерофеев день. Если в этот день выпал первый снег, то через сорок дней наступит настоящая зима.

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