Сильный снег и метели: в Украину возвращается непогода
23 января осадков не будет, но 24-25 января пройдут небольшие и умеренные дожди.
В Украине в ближайшие дни вернется плюсовая температура, а со временем придет снег.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.
На выходных в Украине похолодает и начнутся дожди (карта)
В частности, завтра, 23 января, без существенных осадков, в последующие двое суток - 24-25 января - в Украине, кроме востока, пройдут небольшие и умеренные дожди.
25 января в западных областях дожди с мокрым снегом. В Карпатском регионе в воскресенье сильный дождь и мокрый снег, в понедельник сильный снег, метели, на дорогах гололедица.
В западных и южных областях 25 января местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 4° тепла до 3° мороза; днем 1-7° тепла, завтра в южной и западной части 7-12° тепла.
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