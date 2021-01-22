Сильный снег и метели: в Украину возвращается непогода

23 января осадков не будет, но 24-25 января пройдут небольшие и умеренные дожди.

Через несколько дней в Украине начнет снежить / фото ua.depositphotos.com

В Украине в ближайшие дни вернется плюсовая температура, а со временем придет снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

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В частности, завтра, 23 января, без существенных осадков, в последующие двое суток - 24-25 января - в Украине, кроме востока, пройдут небольшие и умеренные дожди.

25 января в западных областях дожди с мокрым снегом. В Карпатском регионе в воскресенье сильный дождь и мокрый снег, в понедельник сильный снег, метели, на дорогах гололедица.

В западных и южных областях 25 января местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 3° мороза; днем 1-7° тепла, завтра в южной и западной части 7-12° тепла.

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