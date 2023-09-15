Уже завтра холодный фронт с дождями и грозами покинет нашу страну.

Холодный атмосферный фронт, который сейчас принес к нам дожди и похолодание, уже в субботу покинет Украину.

"Завтра мы уже будем в тыловой его части, снова возвращается антициклональное господство. Поэтому на выходных, 16 и 17 сентября, в Украине ожидается преимущественно сухая погода", - пояснила синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, температура воздуха повысится до комфортных значений, в течение дня предполагается +20...+25 градусов, на юго-западе воздух прогреется до +28 градусов.

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В Киеве в субботу и воскресенье дождей не будет, говорит Наталья Диденко. Максимальная температура воздуха в субботу составит +22...+23 градуса, а в воскресенье уже ожидается +25...+26 градусов.

"Погода ближайшая будет без жары и без мучительного холода, сухая, с преобладающим солнцем, утренними туманами", - говорит синоптик.

Следующая неделя в Украине также будет вся теплая и сухая, прогнозирует она. Лишь в среду дожди и небольшое похолодание ожидается на западе и севере страны.

На сегодня, 15 сентября, в ряде областей Украины объявлен І уровень опасности.

По данным Украинского гидрометцентра, днем на Левобережье ожидаются грозы, в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях - значительные дожди.

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