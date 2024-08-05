В течение недели температура повысится по всей стране, местами разогреет до +33°.

В ближайшую неделю температура в Украине повысится. Теплее станет по всей старне, а на юг и восток страны вернется жара до +30°...+33°. Периодически будет дождить. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начнется неделя с переменной облачности. Местами на западе и востоке пройдут дожди с грозами. В большинстве областей ожидается комфортная температура в пределах +22°...+28°, только в Херсонской, Николаевской и на юге Днепропетровской областей воздух прогреется до +30°.

6 августа дожди и местами грозы пройдут на западе. Осадки доберутся также до Одесской, Винницкой и Житомирской областей. Благодаря дождям на западе температура снизится до +18°...+21°. На севере Украины, в Харьковской области местами в центральной части старны будет комфортная температура в пределах +23°...+26°, а местами на юге и востоке разогреется до +27°...+31°.

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В среду, 7 августа, в большинстве областей столбики термометров покажут +24°...+26°. На юге и востоке воздух прогреется до +27°...+30°. Местами по стране пройдут небольшие дожди и грозы.

В середине недели, 8 августа, небольшие дожди останутся лишь на северо-востоке Украины. Температура продолжит постепенно повышаться. Столбики термометров покажут +25°...+28°, на юге, востоке и в некоторых центральных областях будет +29°...+32°.

Перед выходными, 9 августа, в Украине уже будет +25°...+29°, а в центральных областях, на юге и востоке местами будет +30°...+33°.

В субботу, 10 августа, в Украину придет новая волна дождей, но уже в воскресенье осадки практически покинут нашу страну. К концу недели Украину разогреет до +25°...+28°, на юге, востоке и в Днепропетровской области будет +30°...+33°.

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