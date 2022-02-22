Снижение температуры и осадки ожидаются на западе и севере страны.

В среду, 23 февраля, в Украине начнет меняться погода. С запада к нам нагрянут дожди, местами - с мокрым снегом, а температура снизится до 0°...-2° ночью и до +3°...+5° днем. В центре, на востоке и юге Украины будет тепло до +9°...+11° и без осадков, лишь в Крыму ожидается дождь.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.

В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.

В Тернополе 23 февраля ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°, сильный дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+5°.

В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +10°.

В Херсоне в среду ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+4°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+9°, сильный дождь.

В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +10°.

Народные приметы на 23 февраля

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: