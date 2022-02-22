23 февраля в некоторых областях Украины заметно похолодает / фото ua.depositphotos.com
В среду, 23 февраля, в Украине начнет меняться погода. С запада к нам нагрянут дожди, местами - с мокрым снегом, а температура снизится до 0°...-2° ночью и до +3°...+5° днем. В центре, на востоке и юге Украины будет тепло до +9°...+11° и без осадков, лишь в Крыму ожидается дождь.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +1°, днем +4°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
- В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +3°, мокрый снег.
- В Ривне в среду ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью -1°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Тернополе 23 февраля ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +3°, мокрый снег.
- В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +6°, сильный дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Черновцах в среду - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +8°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +1°...+5°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Житомире в среду будет ночью -1°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +7°.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+5°.
- В Одессе 23 февраля - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +10°.
- В Херсоне в среду ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +10°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит -1°...+4°, небольшая облачность.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +5°...+9°, сильный дождь.
- В Краматорске завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +5°, днем +10°.
Погода в Украине 23 февраля / фото УНИАН
Народные приметы на 23 февраля
23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.