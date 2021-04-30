Сегодня, 30 апреля, на Закарпатье ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"На Закарпатье ожидается значительный дождь - 1 уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды в Украине на 30 апреля: данные погоды УНИАН
В пятницу, 30 апреля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Западные области, Киевщину, Черниговщину и Полтавщину накроют ливни. Средняя температура в течение дня составит +19°. Холоднее всего будет на Львовщине - до +16°.
В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +9°, днем +19°.
Во Львове в пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, ливень, ночью +6°, днем +16°.
В Одессе 30 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +15°.
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