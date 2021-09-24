Уже с субботы, 25 сентября, в Украине станет меньше дождей и больше солнца.

После сильного и продолжительного похолодания в Украину мчится долгожданное потепление. Уже с субботы, 25 сентября, повышение температуры ощутят жители всех областей Украины. Дожди постепенно прекратятся, к воскресенью капать будет лишь в восточных, а также в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях. Местами температура повысится до +20°...+24°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачная погода с прояснениями, температура воздуха ночью +10°, днем +14°. В воскресенье ночью ожидается +7°, а днем - до +17°, практически безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +18°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +8°, днем +20°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +18°, небольшой дождь. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +13°...+16°. В воскресенье температура будет +6°...+18°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+24°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +14°, небольшой дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +6°...+17°, небольшой дождик.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +6°...+18°, небольшой дождь.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +9°...+14°, ливень. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+19°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +9°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +7°, днем +20°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность. Температура ночью +9°, днем +14°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +15°. В воскресенье - небольшая облачность и легкий дождик, температура составит +6°, днем +18°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачная погода, температура до +15°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем потеплеет до +10°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурная погода и сплошная облачность, ночью +11°, днем +19°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит +10°...+20°.

В Трускавце в субботу будет облачная погода с прояснениями, температура до +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +9°...+21°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +17°. В воскресенье - практически безоблачно, +7°...+20°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +11°, днем +20°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +10°...+24°

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура до +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +7°...+21°.

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Автор: Екатерина Лиманская