В ближайшие дни нас еще будут ждать дожди с мокрым снегом.

В конце недели пасмурную дождливую погоду в Украине может сменить солнышко, но с морозом. Об этом в комментарии УНИАН рассказала Наталья Птуха, пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра.

Она отметила, что на этой неделе будут наблюдаться динамические атмосферные процессы. Речь идет о дождях с мокрым снегом в ближайшие несколько дней.

Так, западные и северные области ожидает мокрый снег, а на южные, центральные и восточные - преимущественно дождь, но он будет "временами, то есть с перерывами".

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"Потому что сначала процессы, до четверга, идут с юго-запада, потом уже с четверга меняются - с северо-запада уже будут поступать атмосферные фронты. И соответственно, уже четверг-пятница, больше всего - пятница - ожидаем определенное снижение температурных показателей", - сказала Птуха.

Синоптик добавила, что уже сейчас температуры как ночью, так и днем - от двух мороза до четырех тепла по всей Украине. Погода с осадками, однообразная и облачная.

"Во вторник-среду даже по южной части теплее. Плюс как днем, так и ночью: ночью 0...+6, днем +4...+11, а в Крыму даже еще до +14", - рассказала Птуха.

Кроме того, отметила она, на дорогах страны, кроме южной части, местами сохраняется гололедица.

В то же время синоптик сообщила, что в конце недели осадки будут прекращаться, атмосферные фронты покинут территорию Украины.

"И уже на пятницу-субботу... Пятница - день и суббота - в большинстве регионов уже будет преобладать больше погода без осадков. Антициклональное влияние, соответственно. И усиление морозов, особенно, в ночные часы", - сказала она.

На уточнение, избавится ли Украина в дальнейшем от дождей и перейдет в морозную погоду, Птуха заметила: "На несколько дней перейдем в морозную погоду без дождей. Это на выходные и пятница". Так, добавила она, "пока сейчас у нас дождь, облачно, а в конце недели там может быть и солнышко, но с морозом".

Погода в Украине - какой будет неделя

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине ожидается влажная и ветреная, но аномально теплая погода.

В частности, 10 декабря, отмечает он, по всей стране ожидается неустойчивая и влажная погода. На западе и севере пройдут умеренные осадки в виде мокрого снега, а на остальной территории - в виде дождя и мороси, на юге днем - временами сильные дожди, возможны грозы.

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