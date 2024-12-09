На погоду в нашей стране будут влиять атмосферные фронты и циклоны из Европы.

На этой неделе в Украине ожидается влажная и ветреная, но аномально теплая погода. Об этом на "Метеопрог" сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

"Вследствие активизации циклонов с юго-запада Европы и прохождения атмосферных фронтов, на ближайшую неделю погода в нашей стране ожидается влажной, временами ветреной, но с аномально высокими температурными показателями", - говорит он.

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Погода 9 декабря

В начале недели в южных и центральных регионах пройдут умеренные дожди. В Карпатах и на Прикарпатье ожидается сильный мокрый снег с дождем, а в высокогорной части метели. В Одесской области днем ожидаются сильные дожди, местами с грозами. Скорость ветра будет 7-12 м/с, в юго-западной части местами порывы 15-20 м/с, на Закарпатье 3-8 м/с. Температура днем +2...+7 °С, а на юге +8...+13 °С.

Погода 10 декабря

Во вторник, по данным синоптика, по всей Украине ожидается неустойчивая и влажная погода.

"Пройдут умеренные осадки на западе и севере в виде мокрого снега, на остальной территории в виде дождя и мороси, на юге днем временами сильные дожди, возможны грозы", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Также, в отдельных регионах ожидаются туманы. Скорость ветра снизится до 5-10 м/с, на Правобережье он будет 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1...+4 °С, днем +1...+6 °С. На юге и в Крыму ночью +6...+11 °С, днем +9...+14 °С, а в Карпатах около 0 °С.

Погода 11 декабря

В среду также в большинстве областей Украины пройдут умеренные дожди и морось, местами с мокрым снегом. Только в западной части будет преимущественно без осадков. Кое-где по стране возможны туманы. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью -1...+4 °С, днем +2...+7 °С. На юге в течение суток +7...+12 °С, а в Карпатах -2...-7 °С.

Непогода в Одессе - прогноз

На сегодня, 9 декабря, в Одессе и Одесской области объявили І уровень опасности. Синоптики прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. Также в Одесской области днем пройдет значительный дождь.

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