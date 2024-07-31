30-градусная жара в ряде областей Украины ожидается уже 1 августа.

В начале августа погода в Украине изменится. Первые два дня месяца будут спокойными, но температура местами повысится до +31°...+34°, а с 3 августа начнутся дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны сильные ливни и шквалы. В конце недели, 4 августа, неустойчивая погода с кратковременными дождями ожидается уже в большинстве областей нашей страны. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, пишет "Метеопрог".

Погода 1 августа

В четверг по всей территории Украины ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западной четверти, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, а днем по всей стране будет +26...+31 °С.

Погода 2 августа

Перед выходными в Украине еще сохранится погода без осадков. Лишь днем на крайнем западе возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +26...+31 °С. На юге и юго-западе, а также на побережье морей ночью +16...+21 °С, а днем уже разогреет до +29...+34 °С.

Видео дня

Погода 3 августа

В субботу, 3 августа, на западе Украины, а также местами в центральных областях ожидаются дожди с грозами, в отдельных пунктах возможны сильные ливни и шквалы 15-20 м/с. На юге Украины ветер усилится до 7-12 м/с. Ночью +17...+22 °С, днем +23...+28 °С, а в центральных и южных областях +29...+34 °С.

Погода 4 августа

"В воскресенье, 4 августа, неустойчивая погода с кратковременными дождями ожидается в большинстве областей Украины", - сообщает синоптик. Ветер будет переменных направлений, 5-10 м/с, при грозах порывистый. Температура ночью +17...+22 °С, днем +23...+28 °С, а в юго-восточной половине страны жара до +29...+34 °С.

Июль в Украине завершится спокойной летней погодой с комфортной температурой. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует +24...+29 градусов по всей стране. В то же время, по ее словам, в августе волны жары еще будут.

Вас также могут заинтересовать новости: