Пока в большинстве областей Украины ожидается холодная и сухая погода.

Со среды-четверга, 7-8 декабря, в Украине потеплеет. В эти дни также ожидаются осадки. В воскресенье, 4 декабря, в большинстве областей будет преобладать холодная и сухая погода.

Как отметила синоптик Наталья Диденко, пока антициклоны Horst и Ilja не дают теплому и влажному воздуху Атлантики добраться в Украину. По ее прогнозу, циклон Zora 4 декабря организует южной части Европы осадки, преимущественно дожди.

"Поэтому пока в большинстве наших областей – холодная и сухая погода", – отметила Диденко.

Погода 4 декабря: температура воздуха

Как прогнозирует Диденко, ночная температура воздуха 4 декабря ожидается в пределах -5-10°, дневная -1-5°.

В западной части и на юге Украины будет теплее: ночью и днем от 2° мороза до 2° тепла.

Погода 4 декабря: ветер и осадки

Ветер 4 декабря в большинстве областей будет юго-восточного направления.

"Порывистый, сильный, иногда даже до штормовых порывов, 15-20 метров в секунду, в Приазовье – до 22 метров в секунду", – отметила синоптик.

Погода в Киеве 4 декабря

В Киеве воскресенье ожидается холодным. Синоптик прогнозирует -5 -8° ночью и -1 -3° днем.

"Хотя осадков в столице и не будет, однако может донимать порывистый ветер до 10-12 метров в секунду. Одевайтесь поплотнее и потеплее", – предупредила Диденко.

По прогнозу Укргидрометцентра, нынешняя морозная погода продержится в Украине минимум неделю.

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