Осадков в Украине 3 декабря не ожидается.

В субботу, 3 декабря, украинцев ждет холодный, но сухой день. Осадков не ожидается по всей стране. На Левобережье днем в большинстве областей будет -3°...-1°. На западе и юге будет небольшой "плюс", а теплее всего будет в Крыму и на Закарпатье. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня днем столбики термометров покажут -1°...+2°, однако в Закарпатской области воздух прогреется до +7°. Будет пасмурно, на северо-западе - с прояснениями. Без осадков.

Жителей севера Украины ждет температура около -2°...-1°. Здесь небольшая облачность будет лишь на Сумщине, на остальной территории небо будет затянуто облаками.

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В центральных областях также будет доминировать пасмурная погода. Здесь столбики термометров покажут -1°...0°.

На востоке Украины сегодня ожидается самая холодная погода. Температура в течение дня сегодня здесь будет от -3° до -1°. Ожидается небольшая облачность.

А на юге сегодня будет относительно тепло. Воздух здесь прогреется до 0°...+3°, а в Крыму - до +4°.

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