Конец весны - начало лета в Украине будет с довольно комфортной температурой, однако в конце недели часть страны накроет похолодание.

Конец мая - начало июня в Украине будет в большинстве областей с комфортной температурой. Жары в ближайшую неделю не ожидается. Наоборот, местами температура опустится до +15°...+20°. В ближайшие дни будет доминировать сухая погода, однако периодически ожидаются небольшие дожди и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется со стабильной и комфортной температуры. По всей стране 29 мая столбики термометров покажут +22°...+25°. Без существенных осадков.

Во вторник, 30 мая, облачности в Украине станет больше. На востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Крыму ожидаются дожди, местами - с грозами. Местами Левобережье, а также в Крыму температура опустится до +18°...+22°. На остальной территории ожидается от +22° до +26°.

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Завершится весна в Украине довольно комфортной температурой. В большинстве областей столбики термометров покажут +21°...+25°. В Одесской и Закарпатской областях воздух прогреется до +26°...+27°, в Крыму - до +19°. На полуострове, в Донецкой и Луганской областях ожидаются дожди.

Лето в Украине начнется с повышения температуры. Солнца станет больше, осадков 1 июня не ожидается. Столбики термометров покажут +22°...+26°, Местами воздух прогреется до +28°.

В пятницу, 2 июня, на западе и севере Украины ожидаются грозы. Столбики терометров покажут +22°...+25°, местами в центральной части воздух прогреется до +26°...+28°.

На выходных, 3 и 4 июня, в отдельных областях Украины пройдут дожди. При этом ожидается снижение температуры на западе и севере до +15°...+20°. На остальной территории нашей страны останется тепло до +20°...+25°.

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