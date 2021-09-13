Изменения погода стоит ждать уже со вторника, 14 сентября.

Ближайшая неделя принесет в Украину резкую смену погоды. Украинцев ждет резкое похолодание и много дождей. Погода начнет меняться уже со вторника, 14 сентября.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Неделя в Украине начнется с теплой и солнечной погоды. В большинстве областей ожидается +26°...+28°, на юге - до +29°. Чуть прохладнее будет в западных областях. Там столбики термометров покажут +21°...+25°.

Погода начнет меняться в Украине со вторника, 14 сентября. В этот день с запада к нам придет дожди. Осадки ожидаются в Волынской, Ривненской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На западе и севере страны похолодает до +21°...+23°. На остальной территории все еще будет тепло и сухо, +25°...+29°.

В среду, 15 сентября, снижение температуры уже коснется всех регионов Украины. В этот день практически по всей стране ожидается +20°...+23°, однако на юге будет теплее, +25°...+28°.

В четверг, 16 сентября, небольшие дожди возможны лишь во Львовской области. Прохладнее всего будет в северных областях, +18°...+22°. На западе, в центре и на юге будет +23°...+25°, на востоке - до +22°.

Рабочая неделя в Украине завершится дождями и грозами. 17 сентября они ожидаются в западных и местами в северных областях. Также возможны грозы. Температура будет в пределах +20°...+25°, на юге возможно до +26°.

А вот на выходных, 18 и 19 сентября, погода в Украине резко испортится. И в субботу, и в воскресенье будут лить дожди. Также существенно снизится температура, особенно - в западных областях. Там ожидается похолодание до +11°...+14°.

Народный прогноз на неделю

13 сентября - Куприянов день или Журавлиное вече. С этого дня начинали собирать клюкву.

14 сентября - Симеона Столпника преподобного. Первая встреча осени, проводы лета. С принятием христианства в Киевской Руси в этот день начинался новый год. Это также был первый день осени. Если этот день ясен, то бабье лето будет теплым и солнечным. Паутины на Семенову осень много - осень длинная и ясная. Если гуси улетают на Семена - жди ранней зимы.

15 сентября - день Федота и Руфины, а также Момонтия Овчарника. Красный закат - по приметам, скоро ударят первые морозы. Дождь идет 15 сентября - осень будет сухой.

16 сентября - день Василисы и Домны. Какая погода будет в этот день, такова и будет в последующие две недели.

17 сентября - иконы Божией Матери "Неопалимая купина". Икона Божией Матери под названием "Неопалимая купина" считалась чудодейственной, потому что она оберегала дом от пожара. Поэтому и была когда-то особенно уважаемой в наших краях, где почти все, что окружало людей, было из дерева и легко горело.

18 сентября - день Елизаветы предсказательницы. В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая. Чем суше и теплее сентябрь, тем позднее приход зимы.

19 сентября - Чудо Архистратига Михаила. В народе заметили, что с этого дня начинается похолодание - михайловские морозы. Тепло на Михайлов день - осень будет долгой. Если на деревьях 19 сентября появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

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Автор: Екатерина Лиманская