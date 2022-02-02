Через несколько дней в некоторых регионах Украины заметно потеплеет. Днем температура поднимется до +5°...+10°.
Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".
"Днем 10 февраля в Прикарпатье и на крайнем юге страны ожидается плюсовая температура, 5-10 градусов тепла", - рассказала она.
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По словам синоптика, с 7 по 10 февраля в Украине временами ожидаются осадки в виде снега с дождем - их принесут атмосферные фронты с северо-запада.
"При этом 7-8 февраля возможен сильный ветер", - уточнила синоптик.
Температура днем в эти дни будет от -4° до +4°, а ночью около -6°...-12°.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, начало февраля в Украине будет без резких погодных изменений, однако ожидается небольшое похолодание. Местами температура упадет до -10° и даже больше.
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