Местами температура будет падать до -10° и даже больше.

Начало февраля в Украине будет без резких погодных изменений, однако ожидается небольшое похолодание. Местами температура упадет до -10° и даже больше.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, сообщает "Обозреватель".

"В среду с северо-запада на Украину будут влиять фронтальные системы очередного циклона. Гребень антициклона в четверг и пятницу обеспечит нам более спокойную погоду без осадков. На выходные на погоду в Украине может влиять очередной фронт с северо-запада, он принесет осадки", - рассказала синоптик.

По ее данным, в ближайшие дни в стране сохранится тенденция к снижению температуры.

"Ночь на пятницу будет, пожалуй, самой холодной из ближайших ночей. Например, в Киеве ожидается до -12°, в западных областях -9°… -10°, в центральных -6°… -8°", - рассказала она.

По словам синоптика, в Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях будет немного теплее.

"Может быть даже до +4°, но в ночь на пятницу там будет небольшой "минус", до -2°", - говорит она.

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Наталья Птуха говорит, что на выходных в Украине ожидаются осадки и усиление ветра.

"В основном это снег, но возможен и мокрый снег, потому что температура может колебаться и доходить до нуля и +1°", - уточнила синоптик.

Напомним, на сегодня, 1 февраля, почти по всей Украине из-за гололедицы объявлен I уровень опасности.

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