По данным Натальи Диденко, в южной части Украины прогнозируется до +9 градусов.

В ближайшее время в Украине ожидается небольшое похолодание, однако на юге потеплеет.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

"В южной части запахнет настоящей весной, прогнозируется +3...+9 градусов", - сообщила она.

В целом, по словам синоптика, февраль покажет спокойный зимний характер. Осадков на этой неделе будет не слишком много. По данным синоптика, периодический снег будет выпадать в западных областях, на востоке Украины, в конце недели станет больше снега в северной части.

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"Кратковременное сильнее похолодание придется на 4-5 февраля. Ночью столбики термометров будут опускаться до -9...-14 градусов. В дневные часы температура воздуха составит от 4 мороза до 3 градусов тепла", - рассказала она.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, начало февраля в Украине будет без резких погодных изменений, однако ожидается небольшое похолодание. Местами температура упадет до -10° и даже больше.

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