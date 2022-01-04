Сегодня на западе Украины ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"4 января в западной части порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +5°.
Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +5°, днем +7°, дождь.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +5°, дождь.
В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.
В Тернополе 4 января ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.
В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, небольшой дождь.
В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +3°...+6°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+3°.
В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.
В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +9°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождик.
В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +2°...+5°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.
В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +4°.