Непогода будет бушевать в западных областях Украины.

Сегодня на западе Украины ожидается сильный ветер. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"4 января в западной части порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-28 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +5°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +5°, днем +7°, дождь.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +5°, дождь.

В Ривне во вторник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Тернополе 4 января ночью будет +3°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +5°, дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +9°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +3°...+9°, пасмурно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +3°...+6°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в среду будет ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+3°.

В Одессе 4 января - небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +9°.

В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +9°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождик.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +2°...+5°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +5°.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем +4°.

Вас также могут заинтересовать новости: